Das Ende einer Legende: Sony stellt die Produktion von PS3-Konsolen ein

Seit 10 Jahren produzierte Sony Playstation 3-Konsolen, nun ist damit entgültig Schluß! Die letzten Konsolen werden in Japan gefertigt, ob dies auch für andere Territorien gilt ist noch unbekannt – gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass das Ende eingeläutet wird.



Auf der offiziellen Produktseite des Modells CECH-4300C heißt es, dass man keine neue Lieferungen mehr ordern kann, wie Kotaku berichtete. Dabei handelt es sich um die Playstation 3-Konsole mit 500 GB für den japanischen Markt.

Die Playstation 3 erschien am 11. November 2006 in Japan und am 23. März 2007 in Europa. Die Nachfolger-Konsole, die Playstation 4, ist seit dem 22. Februar 2014 in Japan am Markt.

Die Playstation 3 geht jedoch erfolgreich in die Geschichte der Konsolen-Charts ein. So verkaufte sich die dritte Auflage der Sony-Konsole ca. 86,7 Millionen Mal. Die Playstation 2 schaffte es auf fast 158 Millionen und die Playstation (one) auf 102,49 Millionen verkaufte Einheiten.

NEWSLETTER