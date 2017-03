Playstation 5-Insider: Ankündigung erst 2018?

Die Welt der Videospiele, eine Welt voller Gerüchte und selbsternannter Insider und Analysten. Nachdem Microsoft Ende 2017 das „Project Scorpio“ auf den Markt bringen wird, muss Sony quasi eine neue Top-Konsole in den Handel bringen. Oder nicht?

Analyst Damien Thong hatte bereits letztes Jahr die Meinung, dass die Playstation 4 Pro nur ein „Zwischenstück“ in der Playstation-Konsolen-Geschichte sei. Die Playstation 5 soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 erscheinen.

PS4 Pro? Wait, what about PS5? Macquarie’s Damian Thong who correctly predicted PS4 slim and Pro says PS5 may arrive in 2nd half of 2018.

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 8. September 2016