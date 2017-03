Bezahlte Anzeige: Was macht einen guten Video Slot Automaten aus?

Ein Video Slot Spiel ist eigentlich schnell erklärt. Man drückt den Knopf, die Walzen drehen sich und wenn man drei oder mehr gleichwertige Gewinnsymbole in einer Gewinnlinie erhält, gewinnt man. Allerdings gibt es mittlerweile Tausende Online Slots von einem Dutzend verschiedenen Herstellern, welche sich mitunter enorm voneinander unterscheiden können.



Die Auswahl ist fast unüberschaubar und bisweilen stellt man sich die Frage, was einen guten Video Slot überhaupt ausmacht. Warum sind bestimmte Online Video Slots so beliebt?

Beliebte Online Slots

Sehen wir uns zuerst ein paar besonders beliebte Online Slots von verschiedenen Herstellern an. Was haben diese Online Spielautomaten gemeinsam? Was macht diese Slots zu Klassikern?

Book of Ra von Novomatic

Ein absoluter Klassiker unter den Slotautomaten ist Book of Ra von Novomatic. Dieser Spielautomat begeistert seit Jahrzehnten die Glücksspielfans in Spielhallen und Casinos auf der ganzen Welt. Mit der Online Version Book of Ra Deluxe konnte der österreichische Glücksspielkonzern einen weiteren Hit landen.

Book of Ra ist dabei ein volatiler Slot. Das bedeutet, dass man oft nur sehr kleine Summen gewinnt, bis man endlich die Bonusrunde erreicht und richtig absahnen kann. Diese Jagd nach den lukrativen Bonusrunden sorgt langfristig für Spannung und erklärt zum Teil den Erfolg des Spielautomaten.

Gonzo’s Quest von NetEnt

Gonzo’s Quest führt ebenfalls regelmäßig die Hitlisten der besten Online Slots an. Bei diesem Spielautomaten des schwedischen Glücksspielkonzerns NetEnt begleiten Sie den Entdecker Gonzo auf seiner Suche nach der sagenumwobenen Goldenen Stadt.

Dieser Spielautomat hat als einer der ersten Slots das Avalanche Feature eingeführt. Bei einem Gewinn zerbröseln die Symbole und machen neuen Gewinnsymbolen Platz, welche von oben herab auf die freien Plätze fallen. Dabei können sich neue Gewinnlinien bilden und so Extragewinne eingefahren werden. Mit etwas Glück lässt sich so eine Lawine aus Gewinnen auslösen, welche zudem von einem Multiplikator profitieren. Auch hier lockt also der Reiz des großen Beutezugs.

Bei diesem Slot sind unter den richtigen Umständen enorme Gewinne möglich. Die tollen Animationen und der hübsch gezeichnete Hintergrund tun ihr übriges, um Gonzos Quest zu einem der besten Online Slots der Welt zu machen.

Mega Moolah von Microgaming

Mega Moolah ist ein weiterer Klassiker unter den Online Slots. Als progressiver Jackpot Slot sorgt Mega Moolah von Microgaming immer wieder für frischgebackene Millionäre. Auf diesem rasanten Slot kann man es mit wenig Einsatz in einem Spiel zum Millionär schaffen.

Das Spielprinzip entspricht dabei dem klassischen Online Spielautomaten mit 5 Walzen, drei Reihen und 25 möglichen Gewinnlinien. Wirklich interessant wird Mega Moolah durch sein Bonusspiel, das Jackpot Glücksrad. Wenn Sie die Chance erhalten, am Glücksrad zu drehen, können Sie mit diesem Dreh zum Millionär werden.

Der progressive Jackpot wächst dabei mit jedem Spiel weiter an, bis er schließlich von einem glücklichen Spieler geknackt wird. Der Slot lässt sich zudem auf fast allen Computern und Mobilgeräten flott spielen. Diese Flexibilität und die großen Gewinnmöglichkeiten erklären wohl die besondere Beliebtheit, die Mega Moolah unter den Online Glücksspielfans genießt.

Die Chance auf den großen Gewinn lockt

Eine Eigenschaft, die alle aufgeführten Spielautomaten gemeinsam haben, ist die Chance auf den großen Gewinn, welcher allerdings nur sehr schwer zu erreichen ist. Die Verlockung des großen Geldes sorgt langfristig für Nervenkitzel und Spielspaß.

Das alleine reicht aber nicht, um einen Spielautomaten zum Erfolg werden zu lassen. Wichtig ist auch, dass das Spiel tadellos auf den verschiedenen Plattformen funktioniert. Alle drei vorgestellten Online Spielautomaten können etwa auf Mobilgeräten aller Art gespielt werden. Egal, ob mit iPhone, Android Smartphone, mit Windows Handy oder Tablet, Sie können so den Mega Moolah Slot oder Book of Ra Deluxe auch unterwegs mit dem Mobilgerät Ihrer Wahl genießen und um echtes Geld spielen. Wirklich erfolgreiche Online Slots machen es den Spielern so leicht wie möglich, immer und jederzeit eine Runde spielen zu können.

Ein großes Ganzes

Natürlich muss auch Grafik und Sound stimmen. Ein Spiel mit ruckelnden Animationen und nerviger Musik wird schnell wieder zurückgestellt, egal, wie groß die Gewinnmöglichkeiten sind. Kurz, bei einem erfolgreichen Online Spielautomaten muss alles zusammenpassen. Das Spiel muss in allen Kategorien überzeugen und kann sich keine Schwächen leisten. Die Chance auf das große Geld ist dann nur noch das Sahnehäubchen, welches die Spieler endgültig aus der Reserve lockt.

ÜBER "Redaktion" Die DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.