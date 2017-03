Super Mario Run: Android-Version startet nächste Woche

Nachdem Super Mario Run auf iOS (iPhone und iPad) kurz vor Weihnachten 2016 veröffentlicht wurde, geht nun rund 3 Monate später auch die Android-Version an den Start!

Nintendo of America dazu via Twitter:

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18. März 2017