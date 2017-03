Uncharted: The Lost Legacy – Nathan Drake erhaltet keinen Cameo-Auftritt!

Nathan Drake wird definitiv keinen Cameo-Auftritt in der eigenständigen Uncharted-DLC „The Lost Legacy“ erhalten, wie Naughty Dog via Playstation Blog ausrichten lässt.

„Wir spielten mit ein paar möglichen Ideen, Nate als einen Nebencharakter einzubeziehen”, erklärte Scherr. „Aber alles, was wir taten, fühlte sich überflüssig an, weil wir in Uncharted 4 bereits alles abgehakt haben.”

Margenau war sogar noch direkter. „Wir werden Nathan Drake in diesem Szenario nicht anrühren.”