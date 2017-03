Call of Duty 2017-LEAK: Zurück in den zweiten Weltkrieg?

So schnell kann es gehen. In Call of Duty 2016 (Infinite Warfare) durfte man noch mit Raumschiffen herumfliegen und auf Wänden herumstolzieren und sein Jetpack benutzen, so wird allem Anschein nach – zumindest nach diesem Leak – das Szenario in den zweiten Weltkrieg verlegt.

Alles dreht sich im Kreis. Anscheinend auch Call of Duty! Ob die Bilder echt sind kann derzeit noch nicht gesagt werden. Im Reddit-Forum sind einige User der Meinung, dass es sich um Szenen aus „Der Soldat James Ryan“ handelt.

