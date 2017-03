Star Wars Battlefront 2 und Need For Speed (2017) auf der EA Play erstmals spielbar!

Wie Electronic Arts informiert gibt es bei der diesjährigen E3 einiges zum Anzocken!

Vom 10. bis 12. Juni bekommen Spieler, die EA in Hollywood besuchen, die Gelegenheit, die nächsten Titel der Reihen Star Wars Battlefront und Need for Speed auszutesten.

EA Sports: FIFA 18 und mehr!

Außerdem werden erstmals viele der kommenden Titel von EA Sports zu begutachten sein: Madden NFL 18, FIFA 18 und NBA LIVE 18. Es sollen noch weitere Titel folgen, welche in den kommenden Monaten vorgestellt werden!

Neben den Spielvorstellungen in Hollywood bietet der Publisher zudem ein umfassendes Programm für alle Spieler, die online mit dabei sind. So wird es während des dreitägigen Events detaillierte Gameplay-Einblicke, Wettbewerbe und exklusive Interviews mit den Entwicklerteams geben. Ob ihr also persönlich vorbeikommt oder online zuschaut – seid ab dem 10. Juni bei EA PLAY dabei!

Wer nach Hollywood reisen möchte, sollte sich den 20. April 2017 um 18:00 Uhr im Kalender markieren. Dann beginnt nämlich der öffentliche Ticketverkauf. Details zu den Abläufen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Weitere Infos in Kürze!

