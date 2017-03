The Walking Dead – A New Frontier: Episode 3 „Above the Law“ erscheint nächste Woche!

The Walking Dead: Die Telltale-Serie – A New Frontier Episode 3: (dt.: Über dem Gesetz) wird am 28. März auf Playstation 4, Xbox One, PC / Steam, iOS und Android veröffentlicht, wie Telltale angekündigt hat.

Achtung Spoiler: für alle die Episode 1+2 noch nicht gespielt haben!

Nach den „schockierenden Ereignissen“ von „Ties That Binding“ kämpft Javier, um eine Rolle in seiner neu wiedervereinigten Familie zu finden. Inzwischen wächst die Spannung in den Mauern von Richmond.

Will, Clementine und der Rest der Gruppe drehen gegen Javier auf? Es ist ein Unterschied, zwischen der Familie die du wählst, in der du geboren bist oder der Familie die du gemacht hast…

NEWSLETTER