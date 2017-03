Xbox-Boss: Ja es gibt zukünftig japanische Rollenspiele für die Xbox One!

Es gibt Dinge auf dieser Welt, die passen einfach nicht zueinander. In der Videospiele-Welt ist dies sicherlich Japan mit der Xbox (One). Immerhin hatte es die erste Xbox auch schon schwer, als „geistiger“ Nachfolger der Dreamcast im Land der aufgehenden Sonne.

Nun verspricht Phil Spencer, seines Zeichens „Head of Xbox“, dass es zukünftig auch etwas für den japanischen Markt gibt…

@NBFlying Yes, visit to Japan confirmed for me we’d be seeing these coming

— Phil Spencer (@XboxP3) 22. März 2017