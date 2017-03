Media-Player-Update ermöglicht Unterstützung von 4K-Videos auf Playstation 4 Pro

Ab morgen erhält die Media-Player-App ein Update für die Unterstützung von 4K-Video-Wiedergabe auf Playstation 4 Pro, welches natürlich ein dementsprechendes Ausgabegerät benötigt.

Nach diesem Update können auf einem USB-Stick oder Heimserver gespeicherte 4K-Videos im „.mp4-Format“ mit der Media-Player-App abgespielt werden. Euer Heimserver wird automatisch als Medien-Option im Player erscheinen, sodass ihr eure Medien schnell und einfach findet. (Bitte beachtet: Ein bereits formatiertes USB-Speichergerät, auf dem ihr Spiele und Apps für PS4 speichern könnt, kann nicht dazu verwendet werden, Videos zu speichern und abzuspielen.)

Playstation VR mit 4k-Unterstützung

Für alle unter euch, die neben PS4 Pro auch ein PlayStation VR-System besitzen, wird der Media-Player zudem so aktualisiert, dass er auch VR-Videos in 4K unterstützt. Nehmt atemberaubende 360-Grad-Videos in 4K-Auflösung auf und taucht dann zu Hause mit VR in diese Aufnahmen ein – gerade so, als wärt ihr wieder mitten in dieser Szene.

Quelle: PS-Blog

