TOMB RAIDER – Erste Set Photos veröffentlicht

Vielversprechende Photos zum neuen TOMB RAIDER – Film

Gestern Abend veröffentlichten Warner Bros und MGM die ersten Photos der „Neu“ Verfilmung der Tomb Raider-Reihe.

Mit Oscarpreisträgerin Alicia Vikander (The Danish Girl) in der Titelrolle dürfte sich nach den ersten Meldungen das Filmreboot sehr stark an dem Origin-Game TOMB RAIDER aus dem Jahr 2013 Orientieren.

Die ersten nun veröffentlichten Set Photos lassen Fan Herzen bereits höher schlagen. Hoffen wir darauf bald auch die ersten bewegten Bilder zu Gesicht zu bekommen.

Der Filmstart ist für den 16.März 2018 angekündigt.

Bildquelle: WB

NEWSLETTER