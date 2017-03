Oculus Rift: Zum ersten Geburtstag gibt es ein Riesen-Bundle zum Aktionspreis

Im „Oculus Store“ gibt es zum einjährigen „Marktbestehen“ von Oculus Rift über 30 Titel um bis zu achtzig Prozent vergünstigt.

Im Aktionszeitraum gibt es dazu auch ein Bundle um etwa 90 Euro, welches insgesamt 66% des Originalpreises sparen lässt. Inbegriffen im Bundle sind die Titel: AirMech: Command, Chronos, Darknet, Dead Secret, EVE: Gunjack, EVE: Valkyrie, Fly to KUMA, Keep Talking and Nobody Explodes, Project CARS, Radial-G: Racing Revolved und Windlands.

Die High-End Virtual Reality-Brille aus dem Hause Facebook gibt es mit Oculus Touch um 708 Euro bei Amazon.

Die Aktion auf die VR-Games gilt ab heute bis zum 4. April 2017.

NEWSLETTER