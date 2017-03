Rocket League: Fate of the Furious DLC

Dominic Toretto’s Dodge Ice Charger rast bald durch die Arena von Rocket League!

Kurz vor dem Kinostart von „Fast and Furious 8“ beschert uns eine Partnerschaft zwischen Entwickler Psyonix Studios und Universal Studios einen „Fate of the Furious“ DLC für Rocket League!

Der Charger wird in Amerika ab 4. April für $1.99 erhältlich sein und sechs neue einzigartige Lackierungen und Reifen beinhalten. Ob der DLC zeitgleich auch in Europa verfügbar sein wird ist noch nicht bekannt.

