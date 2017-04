Kein Aprilscherz: Rick and Morty Staffel 3

Damit hat keiner gerechnet: Staffel 3 von Rick and Morty startete am ersten April.

Pünktlich am ersten April kommt die Meldung die jedem nur ein müdes Lächeln ins Gesicht treibt: Die erste Episode der dritten Staffel von Rick and Morty soll auf Adult Swim online gegangen sein. Doch was zuerst als offensichtlicher Aprilscherz abgetan wird ist kein Witz.

Nachdem schon sehr lange ein Geheimnis um das Erscheinungstermin der nächsten Staffel gemacht wurde, ist der Anfang der dritten Staffel nun veröffentlicht worden.

Und es ist großartig!

