NieR: Automata – mehr als eine Million verkaufte Exemplare

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass das von Kritikern gefeierten, postapokalyptische Action-RPG NieR: Automata digital und physisch mehr als eine Million Mal verkauft wurde.

Das vergangenen Monat für PlayStation 4 und PC veröffentlichte Spiel erhielt, wegen seiner Mischung aus actionreichen, rasend schnellen Kämpfen in 60fps und der tief gehenden, fesselnden Erzählung von Director YOKO TARO, viel Lob von Kritikern aus aller Welt.

NieR: Automata wurde in Zusammenarbeit mit PlatinumGames Inc. entwickelt und bietet eine Mischung aus Action und RPG-Gameplay. In NieR: Automata begeben die Spieler sich mit dem YoRHa-Trupp auf die gefährliche Mission, eine von der Menschheit verlassene Welt zurückzuerobern und langvergessene Wahrheiten aufzudecken.

