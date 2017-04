State of Decay 2: Hinweise zum Releasetermin

Der Microsoft-Exklusivtitel, State of Decay 2, von Entwickler Undead Labs, wird noch dieses Jahr für Xbox One und Windows PC erscheinen. Soviel ist sicher.

Der Entwickler hat sich dennoch dazu verleiten lassen, den Releasetermin zumindest anzukündigen. Der genaue Termin wird bei der diesjährigen E3 genannt.

We’ll be announcing the release date @E3 so don’t miss it! 😉 #StateOfDecay2 https://t.co/pCCFKwdGm7

— State Of Decay 2 (@StateOfDecay) 3. April 2017