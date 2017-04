Xbox Scorpio: Die technischen Daten sind da! – Die stärkste Konsole aller Zeiten

Digital Foundry hat die neue Xbox Scorpio näher vorgestellt und auch einige Videos dazu veröffentlicht.

So besitzt der CPU 8 x86 Kerne mit einer Taktung von 2.3 GHz, welcher um 30% schneller ist als bei der Xbox One. Der Grafikprozessor besitzt 40 „customised compute units“ mit 1172MHz und erreicht 6 Teraflops. Damit ist er 4,6 Mal leistungsstärker als jener in der Xbox One.

Noch stärker fällt der Arbeitsspeicher aus: 12GB GDDR5 RAM mit einer Bandbreite von 326GB/s. Dabei belegt das Betriebssystem 4GB, während die Games satte 8GB zur Verfügung haben. Laut Digital Foundry Prädikat: Sehr schnell.

Die Festplatte ist ein 2.5 Zoll 1TB-Festplatte HDD, aber schneller als die bisherigen Modelle der Xbox One (S). Das Blu-ray-Laufwerk ist UHD-fähig und das Netzteil ist wie bei der Xbox One S integriert.

Die Scorpio ist damit sehr deutlich stärker als die Playstation 4 Pro, von den technischen Daten und damit die bisher leistungsstärkste Gaming-Heim-Konsole. Die Tech-Demo zeigt die Forza Motorsport 6-Enigne, welche die Scorpio bis zu 70% ausreizt. Die Demo zeigt eine vollständige 4K-Auflösung mit flüssigen 60 fps. Bei der bisherigen Xbox One wurde für die Standard-HD-Auflösung (1080p) bisher rund 90% der Systemressourcen verwendet.

Bisherige Xbox One-Games sollen laut Microsoft auf der Xbox Scorpio besser aussehen und eine stabile Bildrate haben. Ebenso die Ladezeiten sollen deutlich verkürzt sein. Microsoft schreibt allen Entwickler auf Scorpio vor, dass sie „Super-Sampling“ verwenden, was soviel bedeutet, dass alle Spiele auch auf 1080p laufen und somit auf bisherigen Xbox One-Systemen spielbar sind. Wie Microsoft schon öfters betont hat wird es keine eigenen Scorpio-Games geben!

Microsoft spricht damit die Hardcore-Gamer an, welche sie von der Playstation 4 (Pro) zur neuen leistungsstarken Konsole Xbox Scorpio abwerben möchten. Der Preis der verbesserten Xbox One ist bisher nicht bekannt. Release: Weihnachtsgeschäft 2017.

