Amazon-Leak: Mario Kart 8 Deluxe benötigt 6,75 Gbyte Speicherplatz

Der meistverkaufte Titel für die Wii U, Mario Kart 8, erhaltet mit der „Deluxe-Version“ für Nintendo Switch ein Comeback.

Bis zum 28. April, dem Launchtermin, ist es auch nicht mehr lange. Neben dem Standard-Spiel und einigen Verbesserungen und Add-Ons aus der Wii U-Reihe ist auch ein brandneuer Battle-Mode in der neuen Version drinnen. Es gibt auch fünf neue Charaktere: Inkling Girl, Inkling Junge, König Boo, Dry Bones und Bowser Junior.

Wer sich für die Download-Version entscheidet, der benötigt gar nicht sooo viel Platz, wie unter anderem bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die „handlichen“ 6,75 Gbyte ergeben sich aus 4120 Mbyte Spieldaten, 1632 Mbyte DLC-Daten und 454 Mbyte neuen Switch-Dateien, wie unter anderem der angepriesene Battle-Modus und die neuen Charaktere.

Die Download-Version ist aktuell sogar um einen Euro teurer auf Amazon.de wie die Box-Version und kostet 59,99 Euro.

Quelle: Amazon Cover

