Bioware präsentiert uns neues Sci-Fi-Game „Dylan“ auf der E3 2017

BioWare’s neue mysteriöse Spielemarke, welches angeblich ein Sci-Fi-Game ist und sich Destiny und Tom Clancy’s The Division als Vorbild nimmt, wird laut Liam Robertson, einen Gaming-Journalisten, den Namen „Dylan“ (Vielleicht auch nur der Codename?) bekommen.

Dylan (wir nennen es jetzt weiter so) soll Co-op-Gaming bieten und MMO-Elemente inne haben und bereits seit 2014 in Arbeit sein. Nachdem Bioware’s Mass Effect Andromeda seit kurzem gelauncht wurde, sollte das Studio nun mehr Ressourcen dafür haben.

Der Titel soll laut Robertson nächstes Jahr erscheinen und bei der diesjährigen E3-Pressekonferenz in Los Angeles (10. Juni) präsentiert werden. Der Name Dylan soll laut seinem Podcast für den Hauptprotagonisten stehen. Er wisse aber nicht genau ob es der Titel jetzt auch so heißt, oder ob es sich nur um einen Codenamen handelt.

Die neue IP wurde neben einem frühen Blick auf Mass Effect Andromeda in einem Entwickler-Tagebuch gezeigt, dass während der EA E3 2014 Pressekonferenz gezeigt wurde. Es wurde nur das früheste Konzept-Footage gezeigt, mit Entwicklern von BioWare, die das Projekt in vagen Begriffen beschreiben:

„Wir wollen sehr zeitgenössische Geschichten annehmen und doch wollen wir eine Welt bauen, die so groß und so phantasievoll ist wie alles, was wir vorher getan haben. Wir versuchen, eine fiktive Welt zu bauen, die echt fühlt und lebendig ist und ständig ist Ändern.“

Im Januar veröffentlichte BioWare eine kurze Aussage über das Spiel nach EA CEO Andrew Wilson, dass das Spiel vor März 2018 veröffentlicht werden soll. Darin sagte BioWare-Geschäftsführer Aaryn Flynn:

„Im Jahr 2012 begannen wir mit einem neuen Universum voller neuer Charaktere, Geschichten und Gameplay.“

Ob sich Robertson nur wichtig machen wollte, oder ob doch etwas dran ist, erfahren wir spätestens zur E3 2017.

