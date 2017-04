Wer braucht schon GTA6: Neuer Online-Modi „Land Grab“ für GTA Online erschienen

GTA Online entzückt immer wieder mit neuen Spielemodis. Heute erschien der neueste Modus „Land Grab“.

In Land Grab zählt jede Minute. Teams kämpfen in einem unerbittlichen Cyberspace um territoriale Vorherrschaft: Schießt dem anderen Typen in den Rücken, schnappt euch sein Gebiet, ladet nach und dann geht es wieder von vorne los. Wenn ihr es nicht macht, macht es halt jemand anderes.

Bis zu vier Teams treten gegeneinander an, dabei stehen sieben Karten zur Auswahl. Beansprucht ein Gebiet, indem ihr einfach drüberlauft und es mit der Neonfarbe eures Teams markiert. Der nicht ganz so einfache Teil? Die Armeen eurer schwerbewaffneten Rivalen, die genau denselben Plan haben. Das Team, das bei Ertönen des Buzzers das meiste Gebiet beherrscht, gewinnt.

Bis zum 24. April gibt es in „Land Grab“ doppelte GTA-Dollar und RP zu holen.

Quelle: Rockstar

NEWSLETTER