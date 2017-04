Neuer DLC – Erweiterung zum Action-RPG Nioh angekündigt

Die Erweiterung „Drache des Nordens” des beliebten Action-Rollenspiels Nioh erscheint am 2. Mai im PlayStation Store.

Die Handlung setzt nach Williams heldenhaftem Kampf des Hauptspiels an. In der Oshu-Region kamen Gerüchte auf, dass ihr ambitionierter Herrscher, Masamune Date (der „einäugige Drache”), heimlich Geistersteine sammelt. Tumulte und Unruhen sind unvermeidlich, da die Zahl der Yokai in Oshu zunimmt.

Die Erkundung einer neuen Region ist mit dem Aufeinandertreffen mit schrecklichen Yokai verbunden, die es darauf abgesehen haben, den Spieler zu vernichten. Glücklicherweise ist die Nutzung einer neuen Waffe möglich – eines Odachi. Zudem gibt es die Option auf brandneue Rüstungen, Ninja-Fähigkeiten, Magie und die Hilfe weiterer Schutzgeister.

„Drache des Nordens” wird separat zum Kauf erhältlich (9,99€) sein. Besitzer des Season Pass für Nioh erhalten die Erweiterung kostenlos.

Mehr zu Nioh erfährst du in unserem Spieletest!

