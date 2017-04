Neuer Virtual Reality-Weltrekord kommt aus Österreich!

28 Stunden, 43 Minuten und 24 Sekunden lang hat der Oberösterreicher Johannes Löffelmann spielend in der Virtual Reality verbracht und damit einen offiziellen Guinness World Records Titel nach Österreich geholt.

Seitdem er heute um 14:43 Uhr die PlayStation VR-Brille abgenommen hat, ist er offizieller Guinness World Records Titel-Halter mit der längsten VR-Gaming-Spielzeit oder, wie es in der Urkunde von Guinness World Records heißt, „longest videogame marathon on a virtual reality game system“. Der Weltrekord-Versuch in Wien wurde direkt von einer offiziellen Guinness World Records Schiedsrichterin beglaubigt.

Seit 11. April 10:00 Uhr hatte Johannes Löffelmann – ausgestattet mit einer PlayStation PS4 Pro und der PlayStation VR-Brille – das VR-Game „Job Simulator: The 2050 Archives” gespielt. Dabei durfte er jede Stunde 10 Minuten Pause machen und diese 10 Minuten auch ansammeln, um sie am Stück zu verbrauchen. Das hat der Oberösterreicher auch getan und in der Nacht eine längere Pause von rund 40 Minuten eingelegt.

„Die größte Herausforderung für mich war der Schlafmangel. Vor allem in den frühen Morgenstunden hatte ich einen Durchhänger, aber das Team vor Ort hat mich voll motiviert und ist mir während des ganzen Weltrekord-Versuchs zur Seite gestanden. Ein großes Danke geht an Saturn Österreich. Das Saturn Team hat es mir ermöglicht, den Guinness World Records Titel nach Österreich zu holen“, so Johannes Löffelmann.

Der 31-Jährige aus Weißkirchen an der Traun hat sich auch beruflich dem Thema Virtual Reality verschrieben. Mit seinem Unternehmen my360planet vermietet er nicht nur diverse VR-Devices, sondern programmiert auch Virtual Reality Anwendungen für Unternehmen.

Christoph Geiselmayr, Vertriebschef Saturn Österreich, gratuliert: „Johannes Löffelmann hat in den vergangenen Stunden eine körperliche und mentale Höchstleistung vollbracht. Wir sind sehr stolz, dass wir mit Saturn Teil des offiziellen Guinness World Records sind. Virtual Reality ist eine richtungsweisende Technologie. Im Gaming-Bereich ist bereits eine Vielzahl an Anwendungen am Start und wir freuen uns, dass wir der heimische Elektronikhändler mit dem breitesten und umfassendsten VR-Gaming-Angebot sind. In Zukunft wird es auch in vielen anderen Bereichen Virtual Reality Anwendungen geben und wir sehen unsere Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass die Österreicherinnen und Österreicher diese auch nutzen können.“

Der Saturn VRekord Versuch fand vor dem Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße statt und wurde von einem umfangreichen Programm sowie mittels Live-Stream auf www.saturn.at/vr-rekord, Twitch und Facebook begleitet. Tausende Interessierte kamen, um live beim VR-Gaming von Johannes Löffelmann dabei zu sein, sich über Virtual Reality zu informieren und VR-Produkte selbst auszuprobieren.

