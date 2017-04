The Legend of Zelda: Breath of the Wild Update 1.1.2 ist jetzt für Nintendo Switch und Wii U verfügbar

Ein neues Update wurde für The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U veröffentlicht und trägt die Versionsnummer 1.1.2.

Wie auch schon beim letzten Patch, 1.1.1., vor rund zwei Wochen veröffentlicht Nintendo in den „Patch Notes“ keinerlei Details. Es wurden Anpassungen für ein „angenehmeres Gaming-Erlebnis“ gemacht.

Der vorherige Patch brachte Frame-Rate-Verbesserungen für die Switch-Version, die Wii U-Version wurde allerdings vernachlässigt. Vielleicht korrigiert dies Nintendo beim nächsten Patch.

