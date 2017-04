5 vielversprechende Konsolen-Spiele, die nie veröffentlicht wurden

Es ist eine aufregende Zeit für Gamer! Dank der aktuellen Generation der High-end-Konsolen, der Entstehung von VR und der endlosen Kreativität der Mobile-Entwickler werden stets neue und interessante Titel veröffentlicht. Allerdings gab es im Laufe der Jahre auch jede Menge vielversprechende Titel, die angekündigt wurden, aber leider keine Veröffentlichung gesehen haben.

In manchen Fällen gab es schon Previews und Veröffentlichungstermine für diese Spiele. In anderen wiederum gab es lediglich Andeutungen, bevor sie langsam in Vergesseneheit gerieten. Egal wie die konkreten Umstände jeweils aussahen, gab es immer spannende Ideen, die es nie in die Ladenregale schafften.

Hier wollen wir ein paar der interessantesten abgebrochenen Spiele der letzten Jahre auflisten.

Star Wars: 1313

Star Wars-Fans konnten sich bisher nicht beschweren, wenn es um Videospiele geht. Battlefront ist immer noch einer der größten Namen in der Branche und in den letzten paar Jahren hat Electronic Arts ebenfalls davon profitiert, Mobile-Titel mit Star-Wars-Thematik zu veröffentlichen. Beim Durchstöbern EAs plattformübergreifender Sammlung an Videospielen, stößt man auf Titel wie Star Wars: Galaxy Of Heroes, ein spannendes und umfangreiches Spiel aus dem Jahr 2015. Star Wars: 1313 sah aber absolut großartig aus, und wir konnten es nie spielen. Es sollte sich um Boba Fett in seiner Jugendzeit drehen, und den Spielern es ermöglichen, sich als der berühmte Kopfgeldjäger ohne Verwendung von Jedi-Waffen oder der Macht durch galaktische Unterwelten zu kämpfen.

Konzeptzeichnung zu Star Wars: 1313

Call Of Duty: Devil’s Brigade

Call Of Duty könnte in einigen der neuesten Shooter würdige Gegner gefunden haben. Aber damals, als Call Of Duty: Devil’s Brigade angekündigt wurde, war dieses Franchise noch der Platzhirsch unter den First-Person-Shootern. Aus diesem Grund war der Titel die Schlagzeile auf Play3s Liste von nie veröffentlicht gewordenen Spielen. Das PS3-Spiel war als squad-basierter Titel geplant, der im Italien des 2. Weltkriegs spielte, bevor es 2008 unerwartet aufgehoben wurde.

The Lord Of The Rings: The White Council

Dies ist eine der älteren Ideen auf dieser Liste, und wurde ursprünglich im Jahr 2006 für eine Veröffentlichung auf der PS3 angekündigt. Er hätte zu den ersten großen Spiele-Veröffentlichungen gezählt, die nicht direkt im Zusammenhang mit Peter Jacksons Filmreihe standen, und das allein war genug, um die Fantasie der Fans zu beflügeln. Die Spieler hätten sich für die Steuerung eines Menschen, Zwergs, Elfen oder Hobbits entscheiden können, um eine offene Welt zu erforschen. Leider hatte es nicht sein sollen. Wir sollten bis ins Jahr 2014 und den Titel Mittelerde: Mordors Schatten warten müssen, bis wir endlich in den Genuss eines Open-World-Spiels kamen, das die Welt von J.R.R. Tolkien erweiterte.

Wallpaper aus dem Jahr 2006

Sin City

Für einen so einzigartigen, Aktion-geladenen Film ist Sin Citys Präsenz im Spiele-Bereich überraschend gering. Der einzige nennenswerte auf dieser Reihe basierende Titel, der heute noch gespielt wird, ist ein Online-Spielautomat. Ein Blick durch die Information zu den von Casino Source herausgestellten Titeln zeigt, dass es viele Filme und Serien gibt, die Spielentwickler für Casino-Spiele lizenziert haben. Dazu zählt eben auch Sin City, das dem modernen Kult-Klassiker in dessen unverwechselbarem visuellen Stil angemessen Tribut zollt. Es gab auch ein Action-Adventure-Spiel zu diesem Thema, das Mitte der 2000er Jahre kurzzeitig in Entwicklung war. Leider stand das Projekt unter keinem guten Stern, und das Spiel verschwand in der Versenkung, bevor irgendjemand mehr darüber erfahren konnte.

Agent

Agent ist zweifellos das geheimnisvollste Spiel auf dieser Liste. Das Projekt wurde von Rockstar entwickelt, den berühmten Schöpfern des Grand-Theft-Auto-Franchises. Es sollte sich rund um Spione im Kalten Krieg drehen, aber ansonsten sind nur wenige Details bekannt. Interessanterweise wurde dieses Spiel nie offiziell abbestellt und könnte nach wie vor Teil von Rockstars Zukunftsplänen sein.

Geleakter Screenshot aus dem Jahr 2015

NEWSLETTER