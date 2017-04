BIU Sales Awards: Das kauften die deutschen Videogamer im März

Wie die BIU schon richtig auf ihrer Webseite titelt: Award-Saison in der virtuellen Wildnis: Horizon Zero Dawn und The Legend of Zelda: Breath of the Wild ausgezeichnet.

So bekommt Horizon Zero Dawn (Playstation 4) den Platin Sales-Award für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform.

Den Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Exemplare bekommt The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch).

Die Verkaufszahlen erhaltet die BIU jeden Monat vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment übermittelt.

Quelle: BIU-Online

NEWSLETTER