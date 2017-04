Naughty Dog: The Last of Us II soll Horizon Zero Dawn grafisch übertreffen

Naughty Dogs Creative Director Neil Druckmann machte große Töne im Interview mit Hermen Hulst, Managing Director von Guerrilla Games, im Bezug auf die Grafik von The Last of Us 2.

Horizon: Zero Dawn stellt bislang alle anderen „Grafikperlen“ für die Playstation 4 (Pro) in den Schatten, dass gesteht auch Druckmann ein. Allerdings möchte Naughty Dog dies noch einmal übertreffen, wie der Creative Director betonte. Man wird die Ärmeln hochstrecken dürfen! Die Messlatte liegt hoch…

Das Interview könnt ihr euch hier ansehen:

NEWSLETTER