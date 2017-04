Nintendo Switch Dock Set erhältlich ab dem 19. Mai (US)

Nachdem es ja schon einiges an Zubehör, insbesondere von Drittanbietern wie BigBen für die Nintendo Switch gibt, fragte man sich die ganze Zeit eigentlich: Wann erscheint endlich die angekündigte zusätzliche TV-Dock-Station MIT Kabelwerk. Nun, es ist (fast) so weit.

Bislang war die Dock-Station ohne Kabeln nur via dem eigenen Nintendo Shop verfügbar (zumindest u.a. in den USA). Nachdem man ohne Kabelwerk, also HDMI- und AC-Stromkabel, nicht vollständig ist, veröffentlicht Nintendo in „begrenzten Mengen“ ab dem 19. Mai in den USA das Dock-Station-Set (mit Kabeln).

Einen Dollar-Preis gibt es zwar noch nicht, aber man kann mit rund $90 (€ 85) rechnen. Bislang ist eine Bestätigung für andere Regionen, außer den USA, noch nicht auf unserem Radar.

