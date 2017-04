Nintendo Switch: Wieder ab dem 21. April verfügbar?

Die Nintendo Switch startete weltweit am 3. März und der Hype war groß. Am Startwochenende konnten rund 1,5 Millionen Exemplare abgesetzt werden, wie wir berichteten.

Danach wurde es still um die Absatzzahlen in Europa, weil es irgendwie so schien: Es gibt keine Switch-Konsolen mehr.

Wie kleinere Händler via Amazon den Kunden mitteilen, wird die neueste Nintendo-Konsole wieder ab dem 21. April verfügbar sein. Ob diese Angaben korrekt sind, ist eine andere Sache. Ebenfalls, fast eine Woche später, am 27. April soll es weitere Ware für die Händler geben. Wir sind gespannt.

In Japan verkauft sich die Nintendo Switch bislang sogar besser als die Playstation 4 (Pro). Das soll etwas heißen!

