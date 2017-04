Titanfall 2 bekommt einen neuen Titan und 4 neue Karten! Updates bis Juni gesichert.

Titanfall 2 erschien letzten Jahr fast zeitgleich mit den beiden Shooter-Top-Games Battlefield 1 und Call of Duty: Modern Warfare. Dennoch besitzt das Game, aufgrund seiner einzigartigen Spielweise mit den Mech’s eine treue Fanbase.

Entwickler Respawn bringt zwischen April und Juni einen neuen Titan, wie der offizielle Blog-Post verrät. Zwei neue Maps soll es für den Live-Fire-Modus geben sowie zwei weitere Multiplayer-Maps.

Außerdem wird am Gameplay gefeilt. So sollen folgende Updates in Kürze erscheinen:

Erhöhung des Generationenlimits auf 100

Erweiterung der Einstellungen für Privatspiele; unter anderem werden Live Fire und Coliseum den auswählbaren Modi hinzugefügt

Eine neue Gruppierung

Todgeweiht-Spielmodus

Mehr Piloten-Exekutionen

Verbesserungen der Spielersuche

Mehr Kaufobjekte wie Tarnungen, Skins, usw. im Store

Wenn der Termin für ein Update näher rückt, wird uns EA informieren!

