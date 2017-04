Star Wars Battlefront II: Es gibt einen Releasetermin und einen fantastischen Trailer!

EA und Lucasfilm Ltd. haben heute im Rahmen der Star Wars Celebration angekündigt, dass Star Wars Battlefront II weltweit am 17. November 2017 erscheinen wird.

In Star Wars Battlefront II gibt es eine neue Einzelspieler-Kampagne welche die unerzählte Geschichte einer imperialen Elitesoldatin erzählt.

„Zwischen-Story“ aus dem Hause Disney

Die Einzelspieler-Kampagne von Star Wars Battlefront II bietet eine fesselnde neue Geschichte im Star Wars Universum, insbesondere dank der neuen Charaktere, die Motive in enger Zusammenarbeit mit der Story-Group von Lucasfilm entwickelt hat.

Die Geschichte ist in den 30 Jahren zwischen der Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Aufstieg der Ersten Ordnung angesiedelt. Im Mittelpunkt der Kampagne steht Iden Versio. Die Anführerin des Inferno-Trupps einer imperialen Spezialeinheit ist sowohl am Boden als auch im Weltraum gleichermaßen tödlich. Neben ihr treffen und steuern die Spieler im Laufe der Kampagne auch weitere bekannte Star Wars-Helden und Schurken, wie Luke Skywalker und Kylo Ren.

„Wir wollten mit unserer Kampagne eine Geschichte erzählen, die es in Star Wars bis jetzt noch nicht gab“, erklärt Mark Thompson, Game Director bei Motive Studios. „Es war uns wichtig, ein neues, authentisches Abenteuer zu schaffen, das den Spielern eine neue Perspektive eröffnet. Indem wir Spieler in die Rolle einer Elitesoldatin der imperialen Streitkräfte schlüpfen lassen, erleben sie wie es ist, auf der anderen Seite der Macht zu stehen.“

Neben der neuen Einzelspieler-Kampagne arbeitet das Team von DICE am Ausbau des Mehrspieler-Modus zum ultimativen Star Wars Schlachtfeld. Mit Modi für bis zu 40 Spieler entführt Star Wars Battlefront II die Fans an zahlreiche bekannte Schauplätze aus allen drei Epochen: der Prequel-, der Original- und der neuen Trilogie. Außerdem reisen sie an neue Schauplätze wie die Urwälder von Yavin 4, den Raumhafen von Mos Eisley und die Starkiller-Basis. Auf ihrem Abenteuer wählen Spieler zahlreiche Land- und Luftfahrzeuge und nutzen das umfassende Fortschrittssystem für alle Helden, Schurken, Truppler und Sternenjäger des Spiels.

Galaktische Raumschlachten inklusive!

Star Wars Battlefront II wird zudem den von Fans am häufigsten geforderten Spielmodus beinhalten: galaktische Raumschlachten. Criterion, das auf eine lange Tradition in der Entwicklung schneller und intuitiver Fahrzeuge zurückblickt, definiert Raumschlachten mit einer verbesserten Steuerung, neuen Waffen und Anpassungsoptionen neu. In spannenden Weltraumgefechten steuern Spieler die bekanntesten Schiffe der Galaxis, navigieren durch Asteroidenfelder oder fliegen durch imperiale Schiffswerften.

Fans, die Star Wars Battlefront II vorbestellen, können an der Kinopremiere von Star Wars: Die letzten Jedi teilhaben, indem sie sich unter anderem exklusive*, auf dem Film basierende, Looks für Kylo Ren und Rey sichern**. Außerdem können die Spieler beide Charaktere im Mehrspieler-Modus mit epischen Fähigkeitsupgrades ausstatten. Fans von Weltraumschlachten haben die Möglichkeit, sich den Millennium Falken aus Star Wars™: Die letzten Jedi™ und ein neues Schiff der Ersten Ordnung zu sichern.

Star Wars Battlefront II erscheint weltweit am 17. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Origin für PC.

NEWSLETTER