Star Wars Episode 9: Ohne General Leia Organa/Carrie Fisher?

Es gibt eine Erschütterung der Macht! Wie sich herausgestellt hat, wird die verstorbene Carrie Fisher nicht als General Leia Organa in Star Wars Episode 9 erscheinen.

Über eine mögliche Animation, wie auch schon für die „jüngere“ Version von Fisher in Rogue One, wurde im Netz schon heftig debattiert. Wie Kathleen Kennedy von Lucasfilm in einem Interview mit der ABC bekannt gibt, wird Prinzession Leia Organa in Episode 9 keine Rolle spielen. Dafür werden wir in der zu Weihnachten in die Kinos kommenden Episode 8 jede Menge von ihr sehen!

Lucasfilm hatte jedoch bei der Familie von Fisher angefragt, ob sie unbenutze Aufnahmen von „Leia“ für zukünftige Filme benutzen dürften, dabei waren die Angehöhrigen mehr als verwirrt.

UMFRAGE Ist General Leia Organa damit für immer verschwunden aus der Star Wars-Reihe! Ja... Sie werden sie aus der Storyline nehmen!

Nein. Es wird für spätere Filme eine digitale Version geben.

Star was? Umfrage-Resultat

NEWSLETTER