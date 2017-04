Erste Reaktion: Star Wars Episode VIII – The Last Jedi – Der Trailer ist da!

14. April kurz vor Mitternacht. Da ist er nun, pünktlich zum Start der Star Wars Celebration. Der erste Trailer zum nächsten Kapitel in der weit entfernten Galaxie. Star Wars – The Last Jedi kommt mit einem interessanten Trailer daher, der viele Theorien bestätigt und auch ein paar Fragen aufwirft.

Ich hab den Trailer nun einige Male angesehen, in der Hoffnung das “Oh mein Gott, es ist ein neuer Star Wars Film!”-Gefühl wieder zu bekommen. Doch es kam nicht. Warum? Später mehr dazu.

Ab ins Skywalker Bootcamp

Zuerst einmal zum Trailer. Er beginnt mit einer offensichtlich außer Atem geratenen Rey, es ist nicht klar, wieso. Ist sie im Kampf? Der Trailer geht weiter und es wird klar, sie ist im Training. Da ist sie, die markante Stimme von Luke Skywalker, auf die wir alle gewartet haben. Luke scheint sie auf der Insel zu trainieren, wo der Film aufgehört hat. Sie reden über die Macht, was Rey alles sieht und wahrnimmt. Dann kam sie endlich. Ganz leicht im Hintergrund. Die altbekannte Musik, welche in Rogue One komplett gefehlt hat. Langsam kamen die Star Wars – Gefühle wieder hoch, die ich bei Rogue One gar nicht hatte.

Wen haben wir denn da

Dann sieht man eine Maske zerstört am Boden liegen. Sie sieht aus wie die Maske von Kylo, aber im Hintergrund ist der markante Atemzug von Darth Vader. Ist es seine? Wenn ja, wieso? Welchen Sinn hat die Maske noch in diesem Trailer? Haben sie das in Episode VII nicht schon genug ausgereizt? Man sieht Rey weiterhin beim Trainieren auf der Insel. Luke redet weiterhin weise Worte.

Jetzt kommen auch die anderen Charaktere ins Bild. Finn scheint in einer Kapsel zu liegen, sie ist komplett weiß. Poe rennt zu seinem Flieger, gemeinsam mit BB8 und es sind einige Explosionen um ihn herum. Prinzessin Lea wird von hinten gezeigt, zumindest glaube ich, dass sie es war aufgrund der markanten Frisur. Auf R2D2 kann man einen Blick erhaschen. Auch der Millennium Falcon flitzt kurz durch das Bild. Schlussendlich wird Kylo Ren ebenfalls kurz mit seinem Lichtschwert und dann gemeinsam mit seiner Armee in den Kampf ziehend gezeigt.

Die Farbe rot

Kurz darauf hört man Luke Skywalker sagen: “Es ist Zeit, für das Ende der Jedi”. Dann kommt das Star Wars Logo und der Trailer ist zu Ende.

Etwas, was gleich auffällt. Das Logo ist in rot. Wie wir alle wissen, steht die Farbe für die dunkle Macht. Soll das heißen, die Sith, bzw. Das die First Order die Macht übernehmen werden? Das Ende der Jedi?

Deja Vu?

Im selben Moment, in dem ich mir diese Frage stellte und nochmals darüber nachdachte, was ich alles in diesem Trailer gesehen habe, bewahrheitete sich eine Theorie, die vermutlich viele von uns hatten: Die neue Trilogie ist ein Remix der Original-Trilogie, bis ins kleinste Detail.

Wir erinnern uns in “Das Imperium schlägt zurück” hat Darth Vader am Ende ebenfalls die Rebellion zerschlagen, Han Solo wurde eingegipst, die Prinzessin und Co. gefangen. Ach und Luke war beim Training mit Meister Yoda, dem letzten Jedi. Jetzt ist Luke der letzte Jedi und er trainiert Rey! Sie hat ebenfalls sein blaues Lichtschwert. Der wesentliche Unterschied: Während Luke mit seinem Meister in einer Höhle war, ist Rey im freien auf einer Insel und genießt das perfekte Wetter.

Die Parallelen sind nicht zu übersehen. In Episode VII wurde ein “Todesstern” durch die Rebellion zerstört, genauso wie in Episoder IV. In Episode VIII trifft man auf den letzten Jedi und erhält die Ankündigung, dass die Sith die Macht übernehmen werden. Selbes Szenario wie in Episode V. Wenn jetzt Rey dann auch eine Hand verliert und Kylo ihr sagt, dass er mit ihr verwandt ist, dann haben wir sogar ein Remake vom legendären Twist der Serie.

Padawan vs. Meister

Eine Frage, die ich mir aber gleich von der ersten Szene des Trailers stellen musste: Wieso trainiert Rey?! Bzw. was trainiert sie?! Sie hat in Episode VII so ziemlich alle Kräfte selber entdeckt und ausgeübt. Was kann Luke ihr noch beibringen? Im Trailer bringt sie ein paar Steine zum Schweben, aber das kann doch keine Herausforderung für sie sein? Sie hat bereits in Episode VII das Lichtschwert zu sich fliegen lassen! Ja ich gebe zu, die Grenze zwischen Begeisterung und Sarkasmus ist bei dieser neuen Trilogie sehr dünn.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Meine Erwartungshaltung bei Episode VII war sehr niedrig, aber im positiven Sinne. Ich war einfach happy, dass es weitergeht und wir die Entwicklungen unserer Charaktere mehr erfahren werden. Trotzdem wurde ich extremst enttäuscht. Es benötigte nicht viel, damit ich glücklich aus dem Kinosaal rausgehe, aber trotzdem schafften sie es, mich nachdenklich und verwundert nach Hause zu schicken. Dann freute ich mich auf Rogue One, jetzt kommt mal was neues! Reden wir lieber nicht über Rogue One.

Von Episode VIII erwarte ich mir umso weniger, diesmal aber wirklich im negativen Sinne. Luke ist dabei, ich hoffe, dass sein Part in dem Film einen Wechsel bringen wird. Auch werden wir Prinzessin Lea noch in ihrer letzten Rolle erleben.

Trotzdem ist die Hoffnung da, dass mich diese Trilogie noch irgendwo am Weg zum Finale abholt. Möge die Macht mit der Trilogie sein.

Hier geht’s zum Trailer (DailyGame).

NEWSLETTER