Guardians of the Galaxy Vol. 2: Darum solltet ihr nach dem Ende des Films im Kino sitzen bleiben…

Wir kennen es doch alle. Der Film ist aus, die Credits werden abgespielt, das Popcorn und die Cola werden zur Seite geschmissen und die Kino-Herde marschiert Richtung Ausgang. Bei Guardians of the Galaxy Vol. 2 lohnt es sich jedoch sitzen zu bleiben.

Und das gleich fünf (!) Mal. Nachdem einigen Presse- und Medienvertretern der Film schon vorab gezeigt wurde sickerte schon eine erste Meldung durch das Internet:

Guardians of the Galaxy Vol. 2 hat nach Regisseur James Gunn gleich fünf Post-Scredit-Szenen. Das ist ja schon fast ein eigener Film…

Guardians of the Galaxy Vol. 2 startet am 27. April in unseren Kinos. James Gunn wird auch in Vol. 3 Regie übernehmen.

