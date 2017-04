The Last Jedi: Der letzte Star Wars-Film mit Luke Skywalker?

Nach dem Debüt des ersten Trailers für Star Wars: Die letzten Jedi, konnte Fandango mit dem Cast, sowie Regisseur Rian Johnson, über einen der diesjährig am meisten erwarteten Filme sprechen.

Zuerst wurde Mark Hamill, der die Rolle von Luke Skywalker im Film wiedergibt befragt. Die Frage aller Fragen war natürlich: Wie hat sich Luke Skywalker verändert. Laut Hamill sei Luke eine ganz andere Person, als noch in der Original-Triologie. Wobei er sich bei den drei Filmen auch immer veränderte. Nicht so wie Han und Leia, die hatten jetzt nicht so die großen Veränderungen im Film durchgemacht, wie Hamill andeutete. Immerhin gibt es zwischen Episode 6 und 7 (The Force Awekens) eine Lücke von 30 Jahren. Viel Zeit um seine Persönlichkeit zu ändern. Hamill betonte im Gespräch aber auch: Es ist nicht speziell meine Geschichte – Rey ist jetzt der Hauptprotagonist.

Der Luke Skywalker-Darsteller war auch nicht über seine Screenzeit in The Force Awekens glücklich. So hätte er gerne ein Widersehen mit Luke, Leia und Han gehabt.

Das ganze hätte sich dann so abgespielt: Leia spürt das Han in Gefahr ist und kontaktiert Luke (Gut hier hätte schonmal die Geschichte komplett geändert gehört…) und gemeinsam fliegen sie zum Todesplaneten der Ersten Ordnung und sehen mit an wie Ben/Kylo Ren seinen Vater tötet. Bis auf seinen pelzigen Freund haben nämlich für Han gänzlich Unbekannte seinen Tod mitangesehen.

Rogue One habe Mark Hamill sehr gut gefallen, obwohl – oder gerade – er nicht dabei war. Und das könnte ihn auch für Episode 9 passieren. Denn auf die Frage ob er noch in weiteren Star Wars-Filmen zu sehen sein wird sagte er salopp: „Bestimmt werden wir.“ Aber auf Episode 9 hat er sich natürlich nicht festnageln lassen, jedoch „Star Wars Story“-Filme könnte es schon mit ihm geben…

NEWSLETTER