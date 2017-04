Ubisoft eröffnet zwei neue Studios in Bordeaux und Berlin

Wie der französische Publisher Ubisoft heute bekanntgegeben hat werden zwei neue Studios in Europa eröffnet. Die neuen Studios werden sich in Bordeaux und Berlin befinden und werden rund 100 Mitarbeiter beschäftigen.

Das Bordeaux-Studio, das in unmittelbarer Nähe von Paris liegt, wird bei der Entwicklung einiger der größten Videospiel-Franchise mit anderen Ubisoft-Studios zusammenarbeiten, die in Frankreich entstanden sind. Das sind Titel wie Just Dance, Steep und Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Das Berliner Studio wurde zunächst über die Berlin Games Week auf Twitter angekündigt.

Drumroll… @UbisoftDE BLUE BYTE comes with a new studio with a huge AAA brand development to #berlin in 2017! #gamesweekberlin #greatnews pic.twitter.com/em9QH7WqdZ — Games Week Berlin (@gamesweekberlin) 19. April 2017

Es wird die bestehenden Blue Byte Studios in Düsseldorf und Mainz ergänzen. Blue Byte ist der deutsche Flügel von Ubisoft, der an den Siedlern und Anno-Spielen arbeitet, sowie die Zusammenarbeit mit Ubi’s anderen Titeln.

Laut Ubi wird das neue Berliner Studio mit den bestehenden Blue-Byte-Teams in Düsseldorf und Mainz auf einem unangekündigten Projekt aus einem der beliebtesten AAA-Franchise von Ubisoft eng zusammenarbeiten.

Man darf gespannt sein (auf ein neues Anno?)…

