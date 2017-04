Mario Kart 8 Deluxe: Die ersten Testberichte versprechen den nächsten Switch-Blockbuster

Es scheint, als hätte Nintendo mit Mario Kart 8 Deluxe einen Hit erschaffen. Zumindest die weltweiten Videospiele-Kritiker sehen, ähnlich wie die Wii U-Version aus dem Jahr 2014, einen Hit im Mario-Rennspiel.

Mario Kart hat wahrscheinlich schon jeder Gamer mindestens einmal in seinem Leben gespielt. Die „entgültige Version“ von Mario Kart 8, welches am 25. April weltweit für Nintendo Switch erscheint, hat es der Presse angetan. Mario Kart 8 war auch der meistverkaufte Titel für die Wii U mit rund 8 Millionen verkauften Exemplaren. Das dürfte, die Switch in ihrer Lebenszeit (aus derzeitiger Sicht) toppen.

Hier ein Testberichte-Überblick (10 ist die Höchstwertung):

Quelle: VG247.com

