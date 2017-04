Shape of Heart: Episode 2 auf Steam veröffentlicht

Deck13 Games, WhisperGames und Dragon Whisper Games kündigen heute die Veröffentlichung der zweiten Episode des Puzzle-Adventures The Shape of Heart an. Und das Beste ist: Die neuen Abschnitte gibt es kostenlos!

Schnell zur Zigarette greifen, oder doch lieber noch ein wenig mit der Hantel trainieren? Das Pausengeld für Essen nutzen oder es sparen, um sich einen eigene Konsole kaufen zu können? Was sich zunächst eigenwillig, vielleicht sogar merkwürdig anhört, ergibt im Verlauf der Geschichte einen tieferen Sinn: The Shape of Heart wirft einen Blick auf die alltäglichen Dinge, verbindet sie zu komplexen Rätseln und stellt die Frage: Was würdest du tun, wenn dir eine zweite Chance gegeben würde?

Nach einer ausführlichen Early Access Phase ging The Shape of Heart vor einiger Zeit an den Start, ließ aber noch so manche Fragen in Sachen Handlung offen. Und das hatte seine Gründe: Schließlich sollten weitere Episoden des storylastigen Abenteuers folgen. Und nun ist die zweite Episode endlich veröffentlicht worden.

Das Beste daran ist: Für Besitzer des Hauptspiels ist Episode II gänzlich kostenlos. Allerdings nur für einen gewissen Zeitraum.

Die Geschichte The Shape of Heart beginnt im Jahr 2016: Der Spieler schlüpft in die Haut eines ganz normalen Menschen. Doch als er eines Tages von der Arbeit in sein trautes Heim zurückkommt, stellt er fest, dass etwas in seinem Leben fehlt. Oder besser gesagt: Etwas verloren gegangen ist. Alles, was ihm einst ein Lächeln auf’s Gesicht zaubern konnte, erscheint nun trist und grau. Doch gibt es vielleicht eine zweite Chance? Was wäre, wenn er im Laufe seines Lebens andere Entscheidungen getroffen hätte? The Shape of Heart stellt die Frage, was man mit einer zweiten Chance anfangen würde und zeigt dabei auf, dass das Leben nicht zwangsläufig trostlos sein muss.

Der Titel ist für 2,99 Euro auf Steam erhältlich.

NEWSLETTER