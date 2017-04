The Walking Dead – Season 3: Releasetermin und Trailer für Episode 4 veröffentlicht

Wie Telltale Games angekündigt hat, wird die vierte Episode von The Walking Deads Season 3 am 25. April erscheinen.

„Thicker Than Water“ (dt.: Dicker als Wasser) kommt etwa einen Monat nach der Veröffentlichung der dritten Episode von „A New Frontier“.

#TheWalkingDead: A New Frontier Ep 4 ‚Thicker Than Water‘ will be available to download starting 4/25!

Official trailer tomorrow!#HangTight pic.twitter.com/zk9ZWigqwa

— Telltale Games (@telltalegames) 19. April 2017