Watch_Dogs 2: „Keine Kompromisse“-DLC ist ab sofort für Playstation 4 erhältlich

Ubisoft kündigte an, dass „Keine Kompromisse“, der dritte Erweiterungsinhalt zu Watch_Dogs 2, ab sofort auf PlayStation 4 erhältlich ist. „Keine Kompromisse“ ist im Season Pass beinhaltet und wird am 18. Mai 2017 auch für Xbox One und Windows PC erscheinen.

„Keine Kompromisse“ präsentiert den Spielern eine große Vielfalt an neuen Inhalten. Hierzu gehört die neue Moskaugambit-DedSec-Operation. In der auf mehrere Missionen aufgeteilten Handlung bittet Sitara Marcus um einen persönlichen Gefallen, der ihn dazu führt, sich in ein Filmstudio für Hardcore-Erwachsenen-Inhalt zu hacken. Peinliche Momente mit industriellen Maschinen und ein explosiver Höhepunkt sind vorprogrammiert. Nachdem sich ein bekannter Pornograph dazu entschlossen hat, den Stil der Gruppe in seinem neuen Film „DedSexxx“ zu parodieren, erteilt die DedSec-Crew eine Lektion in Image-Kontrolle, die in eine brutale Auseinandersetzung mit den Kontakten des Regisseurs bei der russischen Mafia ausartet.

Neue Herausforderungen

Die Erweiterung enthält zudem eine neue Zeitrennen-Herausforderung, die aus sechs Einzelspieler-Auto-Rennen besteht und die Spieler dazu auffordert, eine Vielfalt an Fahrzeugen unter Zeitlimit in den Griff zu bekommen. Hinzu kommt eine eigene Rangliste, damit jeder sehen kann, wie er im Vergleich zu den anderen abschneidet.

„Keine Kompromisse“ erscheint mit zwei neuen nichttödlichen Waffen und drei neuen Notfall-Service-Paketen, mit neuen Fahrzeugen und Outfits, durch die sich Marcus als Polizist, Feuerwehrmann oder Rettungssanitäter verkleiden kann. Jede dieser Verkleidungen kommt mit einem gewissen DedSec-Twist und ist kein reiner Anpassungs-Gegenstand, da diese Outfits und Fahrzeuge Markus eine neue Fähigkeit verleihen. Mit dieser kann er das Verhalten der NPCs beeinflussen und somit vorher unmögliche Dinge tun. Hierzu gehört unter anderem die Fähigkeit, durch das Tragen der Polizei-Verkleidung NPCs zu stoppen oder bewusstlose NPCs mit der Rettungssanitäter-Verkleidung wiederzubeleben.

Neue Features

„Keine Kompromisse“ folgt einem umfangreichen kostenlosen Update, welches am 17. April auf allen Plattformen erschienen ist. Es enthielt Anpassungs-Optionen einschließlich 13 neuer Outfits, neuen Online-Features und eine neue Endgame-Herausforderung, den neuen Showd0wn-PvP-Modus, welcher Zwei-Spieler-Teams gegeneinander in packenden Gefechten (2 gegen 2) antreten lässt. Diese kompetitiven Matches kommen in drei Varianten: Eine King-of-the-Hill-Auseinandersetzung namens „Doomload“, ein defensives Duell in Form von „Hack/Protect the Servers“ und ein Hightech-Jagdrennen namens „Steal the HDD.“

