Call of Duty WWII offiziell bestätigt!

Nachdem bereits im Vorfeld einiges Material, wie Poster und Logos durchgesickert sind, bestätigte Publisher Activision Call of Duty WWII.

Das Spiel wird in einem weltweiten Premieren-Livestream, am 26. April um 19 Uhr (MESZ) gezeigt. Auf der offiziellen Homepage kann man sich anmelden, um den Stream nicht zu verpassen.

Call of Duty WWII wird von Sledgehammer Games entwickelt und erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.

