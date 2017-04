Avatar: Das sind die Termine für die nächsten 4 (!) Filme

Mit Avatar erschuf James Cameron nicht nur den erfolgreichsten Film des Jahres 2009, sondern mit der erweiterten Fassung und dem neuerlichen weltweiten Kinoauftritten den erfolgreichsten Film aller Zeiten.

Für die Fortsetzungen hat man sich einiges vorgenommen und möchte alles richtig machen und nun startet auch endlich die Produktion! Deswegen wurden die Filme bisweilen immer wieder im Releasekalender nach hinten verschoben. Nun. Jetzt dürfte es wirklich ernst werden und die erste Fortsetzung, von vier, startet am… 18. Dezember 2020 in den Kinos.

Avatar 3 soll laut einem Facebook-Post von FOX am 17. Dezember 2021 starten. Avatar 4 am 20. Dezember 2024 und Avatar 5 am 19. Dezember 2025. Damit konkurriert man 2020 mit Star Wars Episode 9, welches wahrscheinlich zur gleichen Zeit auf den Kinoleinwänden zu sehen sein wird.

Seit ihr auch schon so gespannt wie wir? Oder war die Geschichte für euch abgeschlossen?

In den Facebook-Kommentaren findet sich ein ganz netter Post, der zu Deutsch soviel bedeutet wie: „Bevor wir einen zweiten Avatar-Film zu sehen bekommen, wird Toy Story 7, Spiderman 16 und der Enkel von Batman seinen vierten Teil haben.“ – Böse…

