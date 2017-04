Deadpool 2 startet im Juni 2018; X-Men: Dark Phoenix kommt 2018

Nach der Ankündigung der vier Veröffentlichungs-Termine der Avatar-Film(serie) hat Fox das 2018-LineUp der Marvel-Filme präsentiert.

So startet im April das neue X-Men-Spin-off aus der „New Mutant-Storyline“. Dark Phoenix kommt am 13. April 2018 in die Kinos.

Deadpool 2 – ohne Untertitel – wird am 1. Juni 2018 in den Kinos anlaufen.

Klingt als wäre 2018 ein gutes Jahr für Comic-Buch-Verfilmungen! Immerhin gesellen sich die beiden zu Avengers: Infinity War, Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Aquaman (DC), ein weiterer DC-Film und Venom hinzu*.

