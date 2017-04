Neuer Call of Duty: WWII-Leak bringt Infos zur Beta, Co-Op, Story und mehr!

Es scheint als hätte (wieder einmal) Marketing-Material über Nacht den Weg aus den Activision-Büros gefunden und tauchte nun vorab im Netz auf. Der Releasetermin mit 3. November 2017 wird demnach wieder bestätigt, auch dass es für Vorbesteller eine „Private Beta“ gibt.

Call of Duty kehrt mit WWII zu seinen Wurzeln zurück. Dabei landet man in der Normandie am D-Day und kämpft durch ganz Europa durch ikonische Standorte im monumentalen Krieg der Geschichte.

Die ersten Screenshots, welche von der Login-Seite von Activision stammen.

Bildgewaltig!

Call of Duty: WWII erzählt die Geschichte einer unzerbrechlichen Bruderschaft von Männern, die kämpfen, um die Freiheit in einer Welt die am Rande steht, von der Tyrannei zu befreien. Man reist durch die Schlachtfelder des Krieges. Die Kampagne verfügt über kühne, lebensechte Bilder mit der Art eines Blockbuster-Kino.

Der Multiplayer-Part von Call of Duty: WWII soll schnelllebig sein, wie wir es aus anderen CoD-Titeln gewohnt sind und über viele Orts des Zweiten Weltkrieges spielbar sein. Wir sollen auch spannende neue Wege zum interagieren und sozialisieren vorfinden, welche die Call of Duty Gemeinschaft verbindet. Der Co-Op-Modus soll eine neue und originelle Geschichte freischalten.

Call of Duty: WWII ist derzeit noch nicht vorbestellbar.

NEWSLETTER