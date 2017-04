Neuer GTAV-Mod-Trailer: Für all jene die auf Red Dead Redemption 2 warten – [UPDATE] Von Take-Two verhindert!

Wenn du auf Red Dead Redemption 2 wartest, dann musst du dich wahrscheinlich noch bis in den Spätherbst 2017 gedulden. Eine Mod, welche Red Dead Redemption in GTA V-Optik bringt, kommt anscheinend früher.

Das Ziel des Mods ist es, die vollständige Welt von Red Dead Redemption in GTA V umzusetzen UND noch zusätzlichen Inhalt beizusteuern.

Wie ein Guide des Mods erklärt wurde dabei die Xbox 360-Fassung des Originalspiels in die PC-Version von GTA V umgewandelt. Der Mod befindet sich bereits seit 2 Jahren in Entwicklung und bleibt dem Original-Titel so treu wie nur möglich. Einige Karten werden jedoch größer gestaltet.

Es gibt noch keinen Releasetermin für die Red Dead Redemption-GTAV-Mod, aber eine spielbare Beta soll es bereits diesem Sommer geben.

UPDATE 22/04/2017 @ 22:50: Der Trailer ist vom Netz genommen worden und die Modder haben auch eine traurige Nachricht verkündet.

So wurden sie von Take Two oder Rockstar kontaktiert das sie die Arbeiten per sofort beenden müssen! Mit dem Release von Red Dead Redemption 2 im Spätherbst diesen Jahres dürfte der Grund dafür liegen, dass sich Take-Two die Suppe nicht versalzen lassen möchte.

“So thanks guys, but it isn’t going to happen, sorry.”, so der Modder auf GTAforums.com!

Den Trailer gibt es noch mit einem Kommentar von „ssgn“ auf Youtube zu bestaunen:

Quelle: GTAForums.com

