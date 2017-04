STAR WARS SPEZIAL: Battlefront II-Vorschau – Der erste Eindruck

Als angekündigt wurde, dass STAR WARS fortgesetzt wird war klar, dass dies nicht nur in Film-Form passieren würde. Electronic Arts in Kooperation mit DICE überraschte die STAR WARS FANS vor 2 Jahren mit der Ankündigung von STAR WARS: BATTLEFRONT mit einem Bombast-Trailer der einen das Wasser im Munde zusammenlaufen lies.



Umso größer die „Enttäuschung“ als das Finale Produkt dann zwar Grafisch absolute Top Noten abholte, ansonsten allerdings viel vermissen lies. Eine kaum vorhandene Single Player-Kampagne, viel zu wenig Maps sowie Weltraumschlachten die leider nur durch Abwesenheit glänzten aber bei STAR WARS einfach nötig sind und als wäre, dass nicht genug verärgerte EA die Fans dann auch noch mit einer mehr als fragwürdigen „DLC-Politik“ die für viele Fans ein schlichter Grund zur Verweigerung waren.

BATTLEFRONT war bei weiten kein schlechtes Spiel aber auch weit, weit entfernt die Spiele Offenbarung im Star Wars Universum zu werden auf die wir Spieler gewartet haben. Bereits vor Beginn der dies jährigen Celebration gab EA bekannt ein ganzes Panel zu BATTLEFRONT II abzuhalten und auch der Release des ersten Trailers wurde bekannt gegeben.

Nicht nur Kathleen Kennedy lies uns Fans bei jeder Gelegenheit die ihr geboten wurde, wissen wie wichtig WIR für das STAR WARS Franchise sind auch Mark Hamil und Harrison Ford waren nur ein paar die sich bei den Fans vor Ort oder per Livestream bedankten und ganz genau wissen wieviel diese uns verdanken zu haben.

Und auch EA und DICE dürften dies endlich realisiert haben und versprachen bereits vorab die Patzer aus der Vergangenheit aus der Welt zu schaffen.

Nach den ersten Eindrücken dürfte dies auch tatsächlich der Fall sein. Bei der Präsentation in Orlando stand ganz klar die Singleplayer Kampagne im Vordergrund. Dankenswerter Weise wurde für diese auch kein x-ter Klonkrieg Konflikt ausgewählt folgt einer neuen „Heldin“ oder sollte man sagen „Bösin“ ?!

Inferno Squad

Mit Iden Versio lernen wir die Anführerin der imperialen Spezialeinheit „INFERNO SQUAD“ kennen. Die nach der Zerstörung des zweiten Todessterns und der Niederlage gegen laufende mit Sperren bewaffnete Teddybären einen persönlichen Groll gegen die Rebellen Allianz und Ihrer Unterstützer hegt.

So wird BATTLEFRONT II wohl als ein weiterer Puzzleteil der all-übergreifenden Story zwischen EP 6, 7 und 8 dienen und eine bis dato noch recht unbekannten Ära des „neuen SW Kanon“ beleuchten.

„Mehr Tiefgang, für alles und jeden“

versprachen die Produzenten bei der Präsentation. Und so finden sich in BATTLEFRONT II tatsächlich KLASSEN die nur darauf warten verstärkt, erweitert und zu guter Letzt individualisiert zu werden.

Apropos Individuell! Egal ob HELD, BÖSEWICHT, FAHRZEUGE; WAFFEN … alles soll sich anpassen und verbessern lassen und uns somit auch die nötige Langzweitmotivation zu gewähren.

An dieser Stelle darf ich aber daran erinnern, dass es sich hier nur um Ersteindrücke handelt. Genaue Infos zur Story, Hauptcharakter oder wirkliche Spielszenen werden erst in den nächsten Wochen und Monaten an die Oberfläche sickern.

Mittlerweile wurden auch erste Berichte darüber laut, dass die Single Player Kampagne verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten bieten soll. Ob die unterschiedlichen Möglichkeiten tatsächlich Einfluss auf den Spieleausgang haben wird sich noch zeigen.

Im großen und ganzen ein sehr gutes Konzept das uns hier präsentiert wird. Da allerdings ein „unsympathischer Protagonist“ gepaart mit einer unter umständen schlechten Story ganz schnell zum gewaltigen Problem werden kann sind Faktoren die nicht vergessen werden dürfen.

Doch EA und DICE dürften sich die Kritik der Fans tatsächlich zu Herzen genommen haben und das lässt auf großartiges hoffen.

Und vielleicht wird dann STAR WARS: BATTLEFRONT II dass Spiel worauf Fans seit Jahren warten.

Spätestens am 17.11.2017 sind wir schlauer denn dann erscheint BATTLEFRONT II für PC, PS4 und XBOX.

