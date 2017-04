Stardock-CEO zeigt sich von den technischen Leistungen der Xbox Scorpio zufrieden

Die 12GByte GDDR5-Ram Arbeitsspeicher der Xbox Scorpio sollen Games lange zeit keine technischen Grenzen setzen!

Das twitterte Stardock’s-CEO Brad Wardell. Für Games hält die Scorpio satte 8Gbyte bereit, den Rest verwendet das System und die Applikationen im Hintergrund. Damit sollte die Xbox Scorpio eine lange Zeit eine topmoderne Grafik abliefern.

Re Scorpio: 12GB of GDDR5 memory means (for some years) no real technical limit on games. — Brad Wardell (@draginol) 23. April 2017

Die technischen Daten, im Vergleich mit der Playstation 4 Pro, bekommt ihr hier bei uns.

„Project Xbox Scorpio“ soll Ende 2017 in Europa in die Läden kommen. Mehr Details und Videos werden wir auf der kommenden E3 in L.A. sehen!

NEWSLETTER