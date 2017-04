Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands führt die UK-Software-Charts an!

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands hat nach Einbrüchen in der Startwoche, laut GamesIndustry.biz rund 41%, die Spitze in den UK-Charts gehalten. Dennoch hält sich der Ubisoft-Titel bereits die vierte Woche auf dem ersten Platz!

Was mich irgendwie immer ins Staunen bringt: GTA V ist noch immer in den TOP 5. Ja sogar in dieser aktuellen Wertung auf Platz 2, gefolgt – wie immer – von FIFA 17. Lego Worlds konnte sich den vierten Platz sichern und dahinter folgt – auch schon als Standard-Titel in den TOP 10 der Briten zu finden – Rocket League.

Hier die TOP 10 der Insel:

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands GTA V FIFA 17 LEGO Worlds Rocket League Horizon Zero Dawn Overwatch Call of Duty: Infinite Warfare Mass Effect: Andromeda The Legend of Zelda: Breath of the Wild

