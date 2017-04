Offizieller Livestream zum weltweiten Call of Duty: WWII – Reveal

Activision und Sledgehammer Games werden am Mittwoch, 26. April 2017, um 19 Uhr in einem Livestream das neue Call of Duty: WWII auf der offiziellen Website ankündigen.

Am vergangenen Freitag haben Activision und Sledgehammer Games erstmals offiziell Call of Duty: WWII als diesjähriges Spiel angekündigt. Viele Infos zum Spiel sind jedoch vorab „geleakt“ worden. Mehr dazu findest du bei uns auf DailyGame.

Auf Twitter haben sich zudem Glen Schofield und Michael Condrey zu Wort gemeldet und sich mit Videobotschaften bei den Fans bedankt:

Tune in now for a greeting from @GlenSchofield! And make sure to catch our worldwide reveal on 4.26 at 10AM PDT. https://t.co/urUxbvRK6j pic.twitter.com/pv6eW61xB5

— Sledgehammer Games (@SHGames) 23. April 2017