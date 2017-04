THRONE: Kingdom at War – iOS App-Spieletest

Wir begrüßen dich in der legendären Welt der klugen Könige, der großen Herren und der tapferen Helden. Wenn du der Typ bist, der gerne mobile Spiele spielt, dann gibt es viele Möglichkeiten, ein vernünftiges Spiel zu ergattern.

Eines der neuesten Spiele auf dem Markt heißt Thron: Kingdom at War. Das Spiel befindet sich in einer fiktiven mittelalterlichen Welt, in der die Kombattanten den Thron des Königreichs Armanien beanspruchen und du kannst dabei eine jener Figuren übernehmen, die für das Recht kämpfen, König zu sein. Die Spieler werden ihre eigenen Städte und Armeen bauen, die aus Rittern, Speermännern, Pfadfindern und vielem mehr bestehen, um ihren Weg zur Macht zu gehen. Du wirst nicht einfach in die Schlacht galoppieren und dich mit den anderen Rittern prügeln und kämpfen. Nein. Zuerst musst du dir deine eigene Stadt bauen, deine Armee rekrutieren und trainieren sowie deine eigenen Waffen bauen, bevor du überhaupt an ein Schlachtfeld denken kannst. Hier findest du ein Video, damit du besser sehen kannst, worum es in dem Spiel geht.

Der Spielaufbau

Es dreht sich alles um Strategie. Die Stadt, die du erschaffen musst, soll eine eigene Schatzkammer, ein Ressourcengebäude, eine militärische Festung und alle anderen Dinge haben, die eine tatsächliche Stadt benötigen könnte. Du kannst deine eigenen Helden erstellen, die eigene Fähigkeiten je nach deinem Spielstil entwicken. Du kannst auch aus vielen Truppenklassen wählen, um deine Armee zu bauen, und um Ressourcen kämpfen, damit du deine Stadt am Leben erhalten kannst. Weil du diesen Kampf aber nicht alleine kämpfen kannst, gibt es die Möglichkeit, zu einer bereits bestehenden Truppe beizutreten oder deine eigene mächtige Truppe zu erstellen – je nachdem, welchen Stil du bevorzugst. Du solltest dich auch um die Quests kümmern und Besorgungen erledigen, um mehr Punkte und Ressourcen zu bekommen. Zusätzlich kannst du an globalen Turnieren teilnehmen und deine Reputation durch Kämpfe oder durch Anhäufung von Reichtum erhöhen – oder auch einbüßen. Das Spiel hat globale Turniere, bei denen der Gewinner dann zum König des Reiches gekrönt wird.

Quelle: Plarium auf Twitter

Dieses Game ist ein massives Multiplayer-Online-Strategiespiel (MMO), welches sich in einer fiktiven mittelalterlichen Welt befindet. Spieler kämpfen darum, den Thron für sich zu beanspruchen. Throne bietet eine packende originelle Geschichte mit modernster Grafik, Musik und Spielmechanik, um Spieler in ein PvE- und PvP-Erlebnis einzutauchen. Lade es kostenfrei herunter! Throne: Kingdom at War steht nun für Benutzer rund um den Globus in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch und Russisch zur Verfügung und kann im Google Play Store abgerufen werden. Bringe deine Helden ins nächste Level. Viele Truppenklassen stehen zur Auswahl wie Ritter, Speermänner, Kavallerie, Pfadfinder usw.

Es werden auch In-App-Käufe angeboten, wenn du bereit bist, echtes Geld zu investieren, um schneller voran zu kommen. Plarium hat sich in der Tat viel Mühe gegeben, ihre eigene fiktive Version des 13. – 15. Jahrhunderts zum Leben zu erwecken. Plariums mobile Spiele sind bei dem heutigen Publikum beliebt, denn der Wettkampf über jedes Medium ist spannend und macht süchtig, Sie bieten jedem Spieler Anpassungsoptionen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene individuelle Erfahrung zu machen und ihren Gameplay-Stil zu entwickeln und zu gestalten.

