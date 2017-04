Nintendo Switch zocken bei den Beach Summer Games im Rahmen des Surf Worldcups am Neusiedler See

Bei den Beach Summer Games im Rahmen des Surf Worldcups sorgt Nintendo Switch für actionreiches Vergnügen!

In jedem Frühjahr ist er Österreichs Hotspot für alle Fans von Windsurf-Action, Strand- und Fun-Sportarten: der Surf Worldcup am Neusiedler See. Zwischen dem 28. April und dem 7. Mai wird er die Massen ins Strandbad Neusiedl am See locken. Und wo es um Sport, Spiel und spannende Unterhaltung geht, ist Nintendo nie weit. Bei den Beach Summer Games im Rahmen des Surf Worldcups präsentiert das Unternehmen aktuelle Videospiele für Nintendo Switch – die jüngst erschienene tragbare TV-Konsole.

In Neusiedl mit dabei sind das brandneue Rennspektakel Mario Kart 8 Deluxe, der Party-Hit 1-2-Switch und der explosive Mehrspieler-Spaß Super Bomberman R.

Bei den Beach Summer Games liefern sich die Freunde von Strand- und Trendsportarten spannende Turniere. Und wer in den Pausen ein wenig entspannen – oder aber den Adrenalinspiegel erst richtig in die Höhe treiben möchte – sollte auf jeden Fall im Nintendo-Zelt vorbeischauen. Zudem bieten Promotoren, die auf dem gesamten Gelände unterwegs sind, allen Zuschauern Gelegenheit zu einem virtuellen Kart-Rennen oder einem ausgelassenen Partyspiel. Wer mitmacht, erhält obendrein ein kleines Goodie als Geschenk.

Mario Kart 8 Deluxe, das pünktlich zum Auftakt des Surf Worldcups in den Handel kommt, ist der bisher umfangreichste Titel der kultigen Rennspiel-Serie. In der Rolle beliebter Nintendo-Helden können die Besucher der Beach Summer Games über nicht weniger als 48 Pisten brettern, dabei ihre virtuellen Karts mittels echter Lenkbewegungen steuern und ihre Konkurrenten mit allerhand gemeinen Tricks und Schikanen piesacken. Die neue Schlau-Steuerung hilft zudem unerfahrenen Kart-Piloten, im wilden Spektakel stets die Spur zu halten. Dazu kommen neue Spielmodi, neue Spielcharaktere und vielfältige Mehrspieler-Optionen, online wie offline. Beispielsweise können sich bis zu acht Nintendo Switch-Besitzer, die ihre Konsolen vor sich aufstellen, gemeinsam mit Mario Kart 8 Deluxe vergnügen – ganz ohne Fernseher.

Neben Surfern und Volleyball-Spielern machen diesmal auch Revolverhelden die Beach Summer Games unsicher – zumindest virtuell: Die gleichnamige Gaudi ist nur eines von fast 30 witzigen Partyspielen, zu denen 1-2-Switch einlädt. Dieser Titel ist wie dafür gemacht, die neuartigen Spielmöglichkeiten zu demonstrieren, die sich nur mit den Joy-Con-Controllern der Nintendo Switch realisieren lassen. Sie verfügen unter anderem über eine HD-Vibrationsfunktion sowie über Bewegungs- und Beschleunigungssensoren. Damit ermöglichen sie Spiele wie Samuraitraining, Wettmelken, Safeknacker, Schwertkampf oder Tanz mir nach, bei denen Bewegung und Gefühl gefragt sind und bei denen man sich gegenseitig genau im Auge behalten muss.

Für alle, die wieder einmal die Partyluft der 1980er-Jahre schnuppern möchten, ist Super Bomberman R in Neusiedl mit dabei. Wie im Original wetteifert der Titelheld auch in dieser Neufassung des Spieleklassikers mit seinen Kontrahenten um den Sieg und setzt dabei seine Fähigkeiten und verbesserbare Bomben ein. Bis zu acht Spieler, vom Kind bis zum Erwachsenen, werden an diesem strategischen Scharmützel ihren Spaß haben.

Nintendo ist überzeugt: Für Open Air Events wie die Beach Summer Games ist Nintendo Switch ganz einfach die ideale Spieleplattform. Denn als mobile TV-Konsole sorgt sie auch unterwegs und im Freien für Spielspaß ohne Ende – überall, jederzeit und mit allen.

